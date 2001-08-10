Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Девочку-подростка ищут в Южно-Сахалинске

Девочку-подростка ищут в Южно-Сахалинске

Девочку-подростка ищут в Южно-Сахалинске.

14-летняя Ангелина Викторовна Силаева ушла из дома в 9 часов вечера 17 сентября и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 145 см, среднее телосложение, темно-коричневые волосы, короткая стрижка, карие глаза.

Особые приметы: в носу пирсинг.

Была одета: черно-бело-серое пальто, бело-серые кроссовки.

С собой - черная сумка. На шее -цепь с ключом от домофона.

Если вы знаете, где находится Ангелина Силаева, сообщите об этом: 789-648, 789-421, 41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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