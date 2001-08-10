Еще 29 человек заразились коронавирусом на Сахалине

Коронавирусная статистика пополнилась 29 случаями в Сахалинской области. При этом от инфекции избавились 55 человек. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Instagram сегодня вечером, 17 сентября.

Итого на островах с начала пандемии 5174 заболевших COVID-19, 3574 выздоровели, еще 1600 продолжают лечение.