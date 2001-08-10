Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2020
Сегодня 00:24
76,04|90,01|43,22
ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Статистика Сахалинской области пополнилась еще 28 случаями заражения коронавирусом

Статистика Сахалинской области пополнилась еще 28 случаями заражения коронавирусом
В Сахалинской области зарегистрировали еще 28 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
 
Двоих человек выписали с выздоровлением.
 
Итого на 20 сентября в островном регионе 5264 случая заболевания, 3681 человек выписано с выздоровлением, 1583 проходят лечение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?