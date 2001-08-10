Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинские медики зарегистрировали еще 44 новых случая коронавирусной инфекции

Сахалинские медики зарегистрировали еще 44 новых случая коронавирусной инфекции

44 новых случая коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали островные медики. Лечебные учреждения покинули 29 человек, выздоровевших от COVID-19, сообщили сегодня, 21 сентября, в Instargam @sakhminzdrav.

Итого в Сахалинской области с начала пандемии коронавирусом заболели уже 5308 человек. 3710 пациентов выписали, 1598 продолжают лечение.

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