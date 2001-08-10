Статистика Сахалинской области пополнилась 39 случаями заболевания коронавирусом

Коронавирусная статистика за сутки пополнилась 39 случаями на Сахалине и Курилах. При этом человек 59 выздоровели от опасной инфекции. К счастью, умерших от ковида по-прежнему на островах нет, сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко.

Итого на 22 сентября в регионе 5347 случаев заболевания, 3769 человек выписано с выздоровлением, 1578 проходят лечение.