76,35|89,25|41,73
09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Статистика Сахалинской области пополнилась 39 случаями заболевания коронавирусом
Коронавирусная статистика за сутки пополнилась 39 случаями на Сахалине и Курилах. При этом человек 59 выздоровели от опасной инфекции. К счастью, умерших от ковида по-прежнему на островах нет, сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко.
Итого на 22 сентября в регионе 5347 случаев заболевания, 3769 человек выписано с выздоровлением, 1578 проходят лечение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
17:12 18 Сентября Надбавку до 8 тысяч рублей на детей от 3 до 7 лет получат более 2800 малоимущих семей Сахалинской области
11:32 17 Сентября Света не будет в некоторых городах и селах Сахалина
16:42 17 Сентября Сахалинцы будут обучаться робототехнике по международной программе
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 12:32 Вчера В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?