Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Статистика Сахалинской области пополнилась 39 случаями заболевания коронавирусом

Статистика Сахалинской области пополнилась 39 случаями заболевания коронавирусом

Коронавирусная статистика за сутки пополнилась 39 случаями на Сахалине и Курилах. При этом человек 59 выздоровели от опасной инфекции. К счастью, умерших от ковида по-прежнему на островах нет, сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко.

Итого на 22 сентября в регионе 5347 случаев заболевания, 3769 человек выписано с выздоровлением, 1578 проходят лечение.

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