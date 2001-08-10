Сахалинка украла у своего знакомого сварочный аппарат и сдала его в ломбард

В суд ушло уголовное дело 31-летней жительницы Южно-Сахалинска, которую подозревают в краже техники из подвала. Женщина не стала разбираться в мужских штуках и просто сдала их в ломбард.

Как сообщили в УМВД Сахалинской области, преступление произошло в феврале этого года. Женщина знала, что её знакомый хранит в подвале ценное имущество. Услышав, что он собирается в командировку в Долинский район, она положила в карман ключ от замка его кладовки и ушла.

После отъезда знакомого, сахалинка спустилась в подвал и взяла оттуда сварочный аппарат, шлифовальный и точильный станки. Пользоваться ими она не стала и сдала весь инструмент в ломбард. Вырученные 13 с лишним тысяч рублей она потратила.

Уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, - направили в суд.