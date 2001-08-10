Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 35 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области

Еще 35 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области

Новую коронавирусную статистику опубликовал Telegram-канал Валерия Лимаренко. 23 сентября в Сахалинской области подтвердили еще 35 случаев Covid-19. 

Выписали 33 человека. 
 
Всего по состоянию на вечер среды в Сахалинской области 5382 случая заболевания, 3802 человека выписано с выздоровлением, 1580 продолжают лечение.

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