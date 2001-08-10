Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2020
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12:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двенадцатилетнего мальчика ищут в Поронайске

Двенадцатилетнего мальчика ищут в Поронайске

К поискам пропавшего в Поронайске мальчика привлекли беспилотник.

Как стало известно astv.ru, из Южно-Сахалинска выехал экипаж, состоящий из трех сотрудников ОКУ "Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сахалинской области". Они везут в Поронайск "Supercam X6M2".

Беспилотный летательный комплекс оснащен камерой с высоким разрешением и тепловизором. 

Поиски мальчика не прекращаются. Если вы готовы присоединиться к ним, позвоните 89625816362.

Напомним, мальчик ушел из дома в райцентре 21 сентября и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, русые волосы.

Был одет: чёрная куртка с белой надписью "TikTok", черно-белые кроссовки, чёрные спортивные штаны с желтыми вставками. 

Если вы располагаете информацией, которая поможет установить, где находится Илья Морозов, сообщите об этом:  27-69-00, 8 (4242) 780-820; 780-821, 41-63-62, 8-918-135-17-80, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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