Мужчина из Бурятии пропал на Сахалине

Полиция и работодатель ищут 53-летнего Бато-Мунко Будаевича Цырендоржиева.

С 23 июля мужчина перестал выходить на рабочее место, на телефонные звонки не отвечает. Где он - до сих пор неизвестно.

Если вы знаете, где находится Бато-Мунко Цырендоржиев, откликнитесь: 789-648, 789-421, 41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.