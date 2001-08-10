Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2020
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15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мужчина из Бурятии пропал на Сахалине

Мужчина из Бурятии пропал на Сахалине

Полиция и работодатель ищут 53-летнего Бато-Мунко Будаевича Цырендоржиева.

С 23 июля мужчина перестал выходить на рабочее место, на телефонные звонки не отвечает. Где он - до сих пор неизвестно. 

Если вы знаете, где находится Бато-Мунко Цырендоржиев, откликнитесь: 789-648, 789-421, 41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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