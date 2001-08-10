Житель Охи расплатился с сантехником краденным велосипедом

Охинские следователи окончили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже велосипеда.

Как рассказали в региональном УМВД, инцидент произошел в начале июля. Тогда 46-летний потерпевший приехал на двухколёсном транспорте к своим родственникам. Велосипед он оставил около подъезда и не закрепил противоугонным устройством. Это заметил злоумышленник. Когда за мужчиной никто не наблюдал, он украл велосипед и хранил его у себя дома.

Через несколько дней у злоумышленника возникли проблемы с трубой, он вызвал сантехника. Ремонтник выполнил работы, но так как у обвиняемого не было денег, он расплатился с мужчиной велосипедом. О том, что он краденый, вор, конечно же, не сказал.

Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.