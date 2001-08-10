Пропавшего в Поронайске мальчика нашли живым. Об этом пишет astv.ru. 21 сентября 12-летний Илья Морозов ушел из дома и несколько дней о нем ничего не было известно.

Следственный комитет по факту пропажи ребенка возбудил уголовное дело по статье "Убийство". С воздуха мальчика искали квадрокоптером с тепловизором. Из Южно-Сахалинска на поиски выдвинулись волонтеры.

Вечером 24 сентября мальчика нашли в чужой квартире. Школьника доставили в горотдел. Он жив, с ним все в порядке.

Сахалинская полиция, следственный комитет и волонтеры ПСО "Сова" благодарят всех, кто участвовал в поиске.

В УМВД России по Сахалинской области дополняют, что с момента поступления сообщения о пропаже ребёнка весь личный состав ОМВД России по Поронайскому городскому округу был поднят на розыск несовершеннолетнего. Для оказания оперативной поддержки в Поронайск выезжали сотрудники оперативных и специализированных служб УМВД России по Сахалинской области.

Были созданы мобильные группы из числа сотрудников полиции и волонтеров, которые обследовали все районы города, опрашивали и информировали граждан. К установлению местонахождения ребёнка также были привлечены полицейские кинологи и эксперты.

Параллельно во взаимодействии с органами следствия проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Отрабатывались все возможные контакты и знакомства мальчика. В результате ребёнок был обнаружен инспекторами ПДН в доме своей 13-летней знакомой. В предыдущие дни, как выяснилось, ребёнок тоже находился в гостях у друзей. В настоящее время семья подростка поставлена на особый контроль подразделением по делам несовершеннолетних.