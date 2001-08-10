Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2020
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус за последние сутки подтвердили еще у 34 человек

Коронавирус за последние сутки подтвердили еще у 34 человек

34 новых случая коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали островные медики. Лечебные учреждения покинули 36 человек, выздоровевших от COVID-19, сообщили сегодня, 24 сентября, в Telegram-канале @limarenko_official.

Итого в Сахалинской области с начала пандемии коронавирусом заболели уже 5416 человек. 3838 пациентов выписали, 1578 продолжают лечение.

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