Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, 28.09.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 38 заразившихся коронавирусом выявили в Сахалинской области

Еще 38 заразившихся коронавирусом выявили в Сахалинской области
В Сахалинской области выявили 38 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале сегодня, 27 сентября.
 
15 человек выписаны с выздоровлением.
 
Итого на 27 сентября в Сахалинской области 5514 случаев заболевания, 3880 человек выписано с выздоровлением, 1634 проходят лечение.

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