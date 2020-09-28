Тихоокеанское
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13:12, 28.09.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель после ДТП бросил своего раненного пассажира и сбежал

Авария на 816 километре трассы "Южно-Сахалинск - Оха" произошла в минувшую субботу, 26 сентября. Автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся, сообщили в УГИБДД Сахалинской области.

ДТП случилось в 18:40. Водитель с пассажиром ехал на юг по автодороге "Южно-Сахалинск - Оха" на Toyota Mark II. На 816 километре он не справился с управлением и вылетел с трассы. Иномарка опрокинулась.

Несмотря на то, что пассажир мужчины пострадал при аварии, водитель предпочёл сбежать, оставив его на месте ДТП. Полицейские выяснили его личность и теперь его ищут.

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