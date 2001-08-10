Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Сахалинской области еще 38 человек заразились коронавирусом

В Сахалинской области еще 38 человек заразились коронавирусом

В Сахалинской области выявили 38 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в telegram-канале @limarenko_official сегодня, 28 сентября.

Четверых человек выписали с выздоровлением.

Итого на 27 сентября в Сахалинской области 5552 случаев заболевания, 3884 человека выписали с выздоровлением, 1668 проходят лечение.

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