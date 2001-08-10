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15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Семья и полиция ищут 67-летнего южносахалинца
Семья и полиция Южно-Сахалинска ищут 67-летнего местного жителя.
2 июля Геннадий Михайлович Беспалов сообщил семье, что уезжает на путину, ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: на вид 65-70 лет, плотное телосложение, рост около 170 см, седые волосы, короткая стрижка.
Был одет в зеленый камуфляжный костюм.
Если вы знаете, где находится Геннадий Беспалов, сообщите об этом:
789-648, 789-421, 41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.
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