Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 41 случай коронавируса подтвердили в Сахалинской области

Еще 41 случай коронавируса подтвердили в Сахалинской области

Коронавирусная статистика пополнилась 41 случаем на Сахалине и Курилах. При этом 47 человек вылечились от опасной инфекции за сутки. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 29 сентября на островах 5593 случая заболевания, 3931 человек выписан с выздоровлением, 1662 проходят лечение.

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