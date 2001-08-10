Еще 41 случай коронавируса подтвердили в Сахалинской области

Коронавирусная статистика пополнилась 41 случаем на Сахалине и Курилах. При этом 47 человек вылечились от опасной инфекции за сутки. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 29 сентября на островах 5593 случая заболевания, 3931 человек выписан с выздоровлением, 1662 проходят лечение.