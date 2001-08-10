Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Статистика снова поползла вверх: 48 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Сахалинской области

Статистика снова поползла вверх: 48 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Сахалинской области

Еще у 48 человек в Сахалинской области за сутки подтвердился коронавирус. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

За день выписаны 23 пациента.

Итого на сегодня в Сахалинской области с начала пандемии зафиксировали 5641 случай заболевания COVID-19, 3954 человека выписаны с выздоровлением, 1687 продолжают лечение.

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