Статистика снова поползла вверх: 48 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Сахалинской области

Еще у 48 человек в Сахалинской области за сутки подтвердился коронавирус. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

За день выписаны 23 пациента.

Итого на сегодня в Сахалинской области с начала пандемии зафиксировали 5641 случай заболевания COVID-19, 3954 человека выписаны с выздоровлением, 1687 продолжают лечение.