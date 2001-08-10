Больше 50 тайников-закладок с наркотиками нашла полиция в Южно-Сахалинске

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Сахалинской области пресекли деятельность подозреваемых в сбыте наркотиков.

Как сообщают в пресс-службе региональной полиции, оперативникам стало известно, что около недели назад двое местных жителей, ранее судимых за преступления в сфере незаконного оборота запрещенных веществ, реализуют синтетические наркотики в Южно-Сахалинске.

Злоумышленники делали тайники-закладки с разовыми дозами, координаты которых затем передавали за деньги "покупателям". Один из подозреваемых также сбывал наркотики напрямую.

Сначала сотрудники УКОН пресекли сразу несколько фактов сбыта. В скором времени оперативники вышли и на самих злоумышленников.

Как оказалось, подозреваемые оборудовали целую сеть тайников в различных районах города и пригороде. Полицейские выяснили, что за последние дни они подготовили более 50 тайников-закладок с наркотиками на продажу.

Довести преступный умысел до конца им не удалось. Одного из злоумышленников полицейские задержали при передаче дозы наркоману. Второго при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали у него дома, когда пытался избавиться от доказательств.

"По данным фактам сотрудники УКОН раскрыли больше 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 4 особо тяжких. Возбуждёны уголовные дела по статьям 228 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие", - говорят в областном УМВД.