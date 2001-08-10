Военнослужащий улетел с Сахалина в отпуск и не вернулся

Сослуживцы и полиция Корсаковского района ищут 29-летнего Юрия Андреевича Пухова.

Военнослужащий по контракту улетел в отпуск на материк, но на Сахалин так и не вернулся. Что с ним произошло - неизвестно.

Если вы обладаете информацией, которая поможет установить местонахождение Юрия Пухова, сообщите об этом: 743-513, 780-700, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.