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16:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Военнослужащий улетел с Сахалина в отпуск и не вернулся
Сослуживцы и полиция Корсаковского района ищут 29-летнего Юрия Андреевича Пухова.
Военнослужащий по контракту улетел в отпуск на материк, но на Сахалин так и не вернулся. Что с ним произошло - неизвестно.
Если вы обладаете информацией, которая поможет установить местонахождение Юрия Пухова, сообщите об этом: 743-513, 780-700, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.
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