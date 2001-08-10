Тихоокеанское
информационное агентство
2 Октября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Сахалинской области 55 новых случаев коронавируса

В Сахалинской области 55 новых случаев коронавируса

В Сахалинской области за сегодняшний день, 1 октября, выявили еще 55 случаев заболевания коронавирусом. За день с выздоровлением выписали 41 человека.

Как сообщает Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко, итого на 1 октября в Сахалинской области 5696 случаев заболевания, 3995 человека выписаны с выздоровлением, 1701 проходят лечение.

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