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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Сахалинской области 55 новых случаев коронавируса
В Сахалинской области за сегодняшний день, 1 октября, выявили еще 55 случаев заболевания коронавирусом. За день с выздоровлением выписали 41 человека.
Как сообщает Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко, итого на 1 октября в Сахалинской области 5696 случаев заболевания, 3995 человека выписаны с выздоровлением, 1701 проходят лечение.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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