В Сахалинской области 55 новых случаев коронавируса

В Сахалинской области за сегодняшний день, 1 октября, выявили еще 55 случаев заболевания коронавирусом. За день с выздоровлением выписали 41 человека.

Как сообщает Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко, итого на 1 октября в Сахалинской области 5696 случаев заболевания, 3995 человека выписаны с выздоровлением, 1701 проходят лечение.