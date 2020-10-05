Юный сахалинец два раза ударил ножом отчима

Юный житель Долинска стал фигурантом уголовного дела за поножовщину. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как рассказали в областном следкоме, инцидент произошел 17 августа этого года. Тем вечером 17-летний парень был дома вместе с сожителем его мамы. В какой-то момент они поругались на бытовой почве. Тогда юноша схватился за нож и дважды ударил им в живот отчима.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.