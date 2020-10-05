Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
Сегодня 12:37
78,51|92,52|40,93
Около 600 бутылок нелегального пива изъяли в одном из киосков Южно-Сахалинска
13:42, 05.10.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Юный сахалинец два раза ударил ножом отчима

Юный сахалинец два раза ударил ножом отчима

Юный житель Долинска стал фигурантом уголовного дела за поножовщину. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как рассказали в областном следкоме, инцидент произошел 17 августа этого года. Тем вечером 17-летний парень был дома вместе с сожителем его мамы. В какой-то момент они поругались на бытовой почве. Тогда юноша схватился за нож и дважды ударил им в живот отчима.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?