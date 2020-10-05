Житель Шахтерска отдал краденный телефон жене

В суд ушло дело 44-летнего жителя посёлка Шахтёрск, подозреваемого в краже телефона из чужой куртки. Мужчина месяц хранил выключенный аппарат, а затем отдал супруге.

Как рассказали в УМВД Сахалинской области, мужчина делал ремонт в одном из зданий посёлка. В конце рабочего дня он собрался пойти домой, и увидел, что на двери, которая ведёт в одну из комнат, висит куртка. В этот момент в ней заиграла мелодия смартфона. Мужчина вытащил гаджет, выключил и унёс с собой.

Около месяца сахалинец хранил телефон у себя, после чего отдал жене. Женщина включила аппарат, после чего его удалось найти полиции.

Уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ направили в суд.