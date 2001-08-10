Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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10:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 55 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области

Еще 55 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области

В Сахалинской области прибавилось 55 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем telegram-канале сегодня вечером, 5 октября. 

С выздоровлением за сутки выписаны 12 человек. 

Итого на 5 октября в Сахалинской области 5921 случай заболевания, 4101 человек выписаны с выздоровлением, 1820 проходят лечение.

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