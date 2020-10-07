Невельчанин ударил ножом соседа, приревновав его к своей сожительнице

Невельский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что 22 февраля подсудимый, условно досрочно освобожденный от отбывания наказания по предыдущему приговору суда, распивал спиртное у своего соседа.

Между мужчинами возник конфликт - гость приревновал хозяина квартиры к своей сожительнице и ударил оппонента ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, с учетом не отбытого подсудимым срока по предыдущему приговору, приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.