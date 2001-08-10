Мошенники уговорили сахалинку перевести им 150 тысяч рублей

Уголовное дело о мошенничестве возбудили сахалинские полицейские. Неизвестные люди обманом убедили пожилую холмчанку перевести им 150 тысяч рублей.

Как рассказали в УМВД по Сахалинской области, к стражам порядка обратилась 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонила женщина, представилась сотрудником службы безопасности банка и рассказала, что с её счёта пытаются снять деньги

Заявительница поняла, что это мошенница, и бросила трубку. Но злоключения сахалинки на этом не закончились - к ней стали поступать звонки с разных абонентских номеров, на которые женщина сначала не среагировала, но потом все-таки подняла трубку.

Её собеседник представился сотрудником правоохранительных органов из отдела по вопросам мошеннических преступлений. Он в течение часа уговаривал потерпевшую, чтобы она пообщалась с "сотрудниками банка". Женщина в конце концов не выдержала, приняла новый звонок и согласилась выполнить инструкции мошенников. После долгой психологической атаки она перевела злоумышленникам сначала 45, а затем 105 тысяч рублей.

По части 2 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие