Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2020
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За последние сутки коронавирусом на Сахалине заразились еще 58 человек

За последние сутки коронавирусом на Сахалине заразились еще 58 человек

В Сахалинской области прибавилось 58 заболевших коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко 7 октября.

С выздоровлением за сутки выписались 63 человека.

Итого на 7 октября в Сахалинской области 6031 случай заболевания, 4258 человек благополучно выздоровели, 1772 продолжают проходить лечение.

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