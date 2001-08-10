Уголовное дело о загрязнении Тихого океана на Камчатке завел следком

Следственный комитет возбудил уголовное дело о загрязнении Авачинского залива и гибели морских животных на Камчатке. Об этом пишет astv.ru . Оно возбуждено по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды". Следователи сообщили и о первых результатах анализа проб: они свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.

Кроме того, губернатор Камчатского края принял решение рекультивировать Козельский полигон, на котором хранится более 100 тонн ядохимикатов. В региональном правительстве сообщили, что это осуществят независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ.

По результатам проб ученые заявили, что в результате загрязнения в Авачинском заливе погибли до 95% морских организмов.