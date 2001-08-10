Ещё 56 Сахалинска и курильчан заразились коронавирусом

Коронавирусная статистика пополнилась 56 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 107 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сегодня вечером сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко.

Итого на 8 октября на островах 6087 случаев заболевания ковидом, 4366 человек выписаны с выздоровлением, 1721 проходят лечение.