Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2020
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Пьяный житель Корсакова напал на сотрудниц полиции
09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 56 Сахалинска и курильчан заразились коронавирусом

Ещё 56 Сахалинска и курильчан заразились коронавирусом

Коронавирусная статистика пополнилась 56 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 107 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сегодня вечером сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко.

Итого на 8 октября на островах 6087 случаев заболевания ковидом, 4366 человек выписаны с выздоровлением, 1721 проходят лечение.

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