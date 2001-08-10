77,03|90,72|43,09
10:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пьяный житель Корсакова напал на сотрудниц полиции
Корсаковские следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ на 48-летнего местного жителя. Мужчина напал на двух сотрудниц полиции.
Как рассказали в областном следкоме, нетрезвый сахалинец находился около одного из домов по улице Советской в портовом городе, когда совершил административное правонарушение. Двое сотрудниц местной полиции попытались его остановить, но злоумышленник оказал им физическое сопротивление.
Несмотря на это, девушки задержали его и доставили в дежурную часть.
Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:12 6 Октября В новом микрорайоне Дальнего идет строительство еще одного детского сада с бассейном
16:42 6 Октября На Сахалине стартовал V чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»
12:04 5 Октября Очень сильный дождь ожидается в южных районах Сахалинской области
09:34 5 Октября Сестра и полиция ищут 48-летнего жителя Поронайска
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
Выбор редакции
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?