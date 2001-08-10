Пьяный житель Корсакова напал на сотрудниц полиции

Корсаковские следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ на 48-летнего местного жителя. Мужчина напал на двух сотрудниц полиции.

Как рассказали в областном следкоме, нетрезвый сахалинец находился около одного из домов по улице Советской в портовом городе, когда совершил административное правонарушение. Двое сотрудниц местной полиции попытались его остановить, но злоумышленник оказал им физическое сопротивление.

Несмотря на это, девушки задержали его и доставили в дежурную часть.

Расследование уголовного дела продолжается.