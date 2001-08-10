Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2020
Сегодня 17:13
77,03|90,72|43,09
Пьяный житель Корсакова напал на сотрудниц полиции
10:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный житель Корсакова напал на сотрудниц полиции

Корсаковские следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ на 48-летнего местного жителя. Мужчина напал на двух сотрудниц полиции.

Как рассказали в областном следкоме, нетрезвый сахалинец находился около одного из домов по улице Советской в портовом городе, когда совершил административное правонарушение. Двое сотрудниц местной полиции попытались его остановить, но злоумышленник оказал им физическое сопротивление.

Несмотря на это, девушки задержали его и доставили в дежурную часть.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?