Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2020
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10:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

COVID-19 заболели еще 58 человек в Сахалинской области

COVID-19 заболели еще 58 человек в Сахалинской области

В Сахалинской области +58 случаев COVID-19.

15 человек выписали.

Итого на 11 октября в Сахалинской области 6265 случаев заболевания, 4454 человека выписаны с выздоровлением, 1811 проходят лечение.

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