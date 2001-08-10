Тело мертвого мужчины обнаружили на берегу в Долинском районе

Сообщение о том, что на побережье Охотского моря в районе "Каменной гряды" обнаружено тело 49-летнего жителя Стародубского поступило в следственный отдел по Долинску СУ СК РФ по Сахалинской области 11 октября.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия стало известно о том, что мужчина утром этого же дня один вышел на резиновой лодке в море, спасательного жилета на нем не было. Причина смерти погибшего будет установлена после судебно-медицинского исследования тела.

По данному факту следственным отделом по Долинску проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.