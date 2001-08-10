Еще 65 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области

В Сахалинской области стало на 65 заболевших коронавирусом больше. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official сегодня вечером, 12 октября.

За сутки из лечебных учреждений выписали 13 человек.

Итого на 12 октября в Сахалинской области 6330 случаев заболевания, 4467 человек выписали с выздоровлением, 1863 проходят лечение.