За прошедшие сутки в Сахалинской области коронавирусом заразились 79 человек

В Сахалинской области за сегодняшний день, 13 октября, выявили еще 79 случаев заболевания коронавирусом. За день с выздоровлением выписали 26 человек.

Как сообщает Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко, итого на 13 октября в Сахалинской области 6409 случаев заболевания, 4493 человека выписаны с выздоровлением, 1916 проходят лечение.