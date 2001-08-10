Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2020
Сегодня 23:51
77,29|91,07|42,29
Южносахалинец звонил людям, а затем воровал кейсы их автомобилей
13:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Гранату обнаружили в квартире дома в Южно-Сахалинске

Гранату обнаружили в квартире дома в Южно-Сахалинске

Сообщение о том, что в одной из квартир в благоустроенном доме на улице Горького в областном центре обнаружена ручная граната, поступило в дежурную службу управления Росгвардии по Сахалинской области вечером 13 октября. 

На место сразу же выехала группа разминирования ОМОН, территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. 

"В результате установлено, что граната учебная, никакой опасности для людей она не представляет", - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?