Гранату обнаружили в квартире дома в Южно-Сахалинске

Сообщение о том, что в одной из квартир в благоустроенном доме на улице Горького в областном центре обнаружена ручная граната, поступило в дежурную службу управления Росгвардии по Сахалинской области вечером 13 октября.

На место сразу же выехала группа разминирования ОМОН, территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

"В результате установлено, что граната учебная, никакой опасности для людей она не представляет", - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Сахалинской области.