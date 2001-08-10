Южносахалинец звонил людям, а затем воровал кейсы их автомобилей

Полицейские Южно-Сахалинска задержали мужчину, подозреваемого в воровстве кейсов запасных колёс автомобилей. Фигурант сначала прозванивал будущие жертвы, а потом лишал их автомобили запчастей.

Как сообщили в УМВД Сахалинской области, в дежурную часть с заявлением о краже кейсов запасного колеса обратились двое потерпевших. Ущерб составил 25 и 11 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать злоумышленника - 31-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Мужчина использовал следующую схему: он оставлял на автомобилях бумажки с номерами телефона. Когда потерпевшие перезванивали, он предлагал им кейсы или какие-нибудь запчасти на транспортное средство. Автолюбители, естественно, отказывались, так как эти запчасти у них имелись.

Через некоторое время, дождавшись ночи, злоумышленник воровал кейсы. Тогда потерпевшие перезванивали ему, и подозреваемый предлагал им на продажу подходящие запчасти с других транспортных средств.

На сегодняшний день оперативники выявили два аналогичных факта и устанавливают причастность подозреваемого к похожим случаям. Возбуждены два уголовных дела по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, которые объединили в одно производство. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.