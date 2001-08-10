Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Сахалинской области за сутки снова больше 70 заболевших

В Сахалинской области за сутки снова больше 70 заболевших

В Сахалинской области за сутки выявили 75 заболевших коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

С выздоровлением выписаны 24 человека. 

Итого на 14 октября в Сахалинской области 6484 случая заболевания, 4517 человек благополучно выздоровели, 1967 продолжают лечение.

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