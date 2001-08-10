Еще 77 человек заразились COVID-19 на Сахалине и Курилах

Коронавирусная статистика пополнилась 77 случаями в Сахалинской области за сутки. При этом 71 человек вылечился от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 15 октября на островах 6561 случай заболевания COVID-19, 4588 пациентов выписаны с выздоровлением, еще 1973 проходят лечение.