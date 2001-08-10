За прошедшие сутки на Сахалине и Курилах коронавирусом заразились 78 человек

В Сахалинской области за сутки выявили еще 78 заболевших коронавирусом. Теперь таких в общем списке - 6789. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

С выздоровлением за последние сутки выписаны семь человек, а всего с начала пандемии - 4661. На сегодняшний день 2128 инфицированных COVID-19 проходят лечение.