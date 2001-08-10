Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2020
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10:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За прошедшие сутки на Сахалине и Курилах коронавирусом заразились 78 человек

За прошедшие сутки на Сахалине и Курилах коронавирусом заразились 78 человек

В Сахалинской области за сутки выявили еще 78 заболевших коронавирусом. Теперь таких в общем списке - 6789. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

С выздоровлением за последние сутки выписаны семь человек, а всего с начала пандемии - 4661.  На сегодняшний день 2128 инфицированных COVID-19  проходят лечение. 

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