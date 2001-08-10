Житель Ноглик смешивал табак с наркотиком и продавал своим клиентам

Сахалинские полицейские задержали 44-летнего жителя Ноглик, подозреваемого в сбыте наркозависимым лицам гашишного масла и марихуаны. Мужчина пытался продать смешанный с наркотиком табак, когда его взяли с поличным.

Как сообщили в УМВД по Сахалинской области, подозреваемый приготовил для клиентов несколько свертков со смесью общей массой 2,25 грамма. Однако в его гараже нашлась гораздо большая партия "дури" - несколько пакетов с марихуаной общим весом в 227,6 грамма, что является крупным размером.

Стражи порядка возбудили несколько уголовных дел. Ведётся следствие.