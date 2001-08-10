Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2020
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Житель Ноглик смешивал табак с наркотиком и продавал своим клиентам
15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Ноглик смешивал табак с наркотиком и продавал своим клиентам

Житель Ноглик смешивал табак с наркотиком и продавал своим клиентам

Сахалинские полицейские задержали 44-летнего жителя Ноглик, подозреваемого в сбыте наркозависимым лицам гашишного масла и марихуаны. Мужчина пытался продать смешанный с наркотиком табак, когда его взяли с поличным.

Как сообщили в УМВД по Сахалинской области, подозреваемый приготовил для клиентов несколько свертков со смесью общей массой 2,25 грамма. Однако в его гараже нашлась гораздо большая партия "дури" - несколько пакетов с марихуаной общим весом в 227,6 грамма, что является крупным размером.

Стражи порядка возбудили несколько уголовных дел. Ведётся следствие.

 

 

 

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