В Сахалинской области + 79 случаев заболевания COVID-19

В Сахалинской области за сутки выявили еще 79 заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

С выздоровлением за последние сутки выписали 17 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 перенесли 6868 сахалинцев и курильчан. На лечении находятся 2189 человек.

Один пациент погиб.