Мужчину вертолётом доставили в больницу с мыса Терпения

Сахалинские спасатели эвакуировали мужчину с маяка, расположенного на мысе Терпения. Это произошло накануне вечером, 19 октября.

Вертолёт Ми-8 вылетел из аэропорта областного центра в Поронайский район в 18.41. Уже в 20.13 воздушное судно с пациентом на борту двигалось в сторону медучреждения Поронайска. В полете мужчину 1980 года рождения сопровождал врач областной больницы.

Вертолёт совершил посадку в Поронайске в 21.10. Пассажира передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.