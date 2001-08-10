Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2020
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12:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мужчину вертолётом доставили в больницу с мыса Терпения

Мужчину вертолётом доставили в больницу с мыса Терпения

Сахалинские спасатели эвакуировали мужчину с маяка, расположенного на мысе Терпения. Это произошло накануне вечером, 19 октября.

Вертолёт Ми-8 вылетел из аэропорта областного центра в Поронайский район в 18.41. Уже в 20.13 воздушное судно с пациентом на борту двигалось в сторону медучреждения Поронайска. В полете мужчину 1980 года рождения сопровождал врач областной больницы.

Вертолёт совершил посадку в Поронайске в 21.10. Пассажира передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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