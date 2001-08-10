Коронавирус подтвердили еще у 83 сахалинцев

Еще 83 случаями заболевания коронавирусом пополнилась статистика в Сахалинской области за сутки. При этом 50 человек побороли опасную инфекцию, сообщает этим вечером Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

Итого на 20 октября на островах 6951 случай заболевания ковидом, 4728 людей выписали с выздоровлением, 1 умерший, еще 2222 проходят лечение.