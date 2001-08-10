Тихоокеанское
информационное агентство
21 Октября 2020
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Около 60 сахалинцев подхватили кишечную инфекцию за последнюю неделю
09:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус подтвердили еще у 83 сахалинцев

Коронавирус подтвердили еще у 83 сахалинцев

Еще 83 случаями заболевания коронавирусом пополнилась статистика в Сахалинской области за сутки. При этом 50 человек побороли опасную инфекцию, сообщает этим вечером Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

Итого на 20 октября на островах 6951 случай заболевания ковидом, 4728 людей выписали с выздоровлением, 1 умерший, еще 2222 проходят лечение.

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