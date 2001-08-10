Житель Корсакова предлагал сахалинцам

Объявление с предложением приобрести "пробник" наркотического средства разместил житель Корсакова в интернете. Но до конца свой замысел довести не успел, его задержали сотрудники полиции, сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Следствие установило, что фигурант вырастил 70 кустов конопли в районе села Раздольное Корсаковского района. Но изготовить наркотики из него не успел, а заказал дурман у знакомого. Затем забрал из тайника переданный тем сверток, в котором находился синтетический наркотик.

Чтобы наладить сбыт, житель Корсакова смешал незаконно приобретенное наркотическое средство с табаком и расфасовал в 10 пакетов. Затем, с помощью приложения для мгновенного обмена сообщениями, обвиняемый разместил в интернете объявление о предоставлении бесплатно трёх "пробников" наркотиков. Если клиента все устроит, дальнейшую партию можно было приобрести уже за деньги.

Кроме того, злоумышленник также организовал несколько тайников-закладок в районе гаражей. Однако до клиентов они так и не дошли: парня задержали, наркотики изъяли.

Общая масса изъятого синтетического наркотика - 6,81 грамма, что является крупным размером.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.