Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 76 случаев заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине и Курилах

Еще 76 случаев заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине и Курилах

Еще 76 случаев заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине и Курилах за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

От опасной инфекции вылечились 127 сахалинцев.

Итого на 21 октября на островах 7027 случаев заболевания, 4855 человек выписаны с выздоровлением, 2171 проходят лечение, 1 человек умер.

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