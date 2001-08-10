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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Еще 76 случаев заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине и Курилах
Еще 76 случаев заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине и Курилах за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.
От опасной инфекции вылечились 127 сахалинцев.
Итого на 21 октября на островах 7027 случаев заболевания, 4855 человек выписаны с выздоровлением, 2171 проходят лечение, 1 человек умер.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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