Еще 76 случаев заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине и Курилах за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

От опасной инфекции вылечились 127 сахалинцев.

Итого на 21 октября на островах 7027 случаев заболевания, 4855 человек выписаны с выздоровлением, 2171 проходят лечение, 1 человек умер.