Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2020
Сегодня 00:21
77,08|91,36|42,14
Водитель снегоболотохода в Долинске врезался в Land Cruiser
16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Юная сахалинка каталась без прав и попала в аварию

ДТП произошло в Александровске-Сахалинском этой ночью, 22 октября.

Как сообщили в региональном УГИБДД, примерно в 2.30 17–летняя девушка, не имея водительских прав, ехала на Toyota Sprinter по улице Кирова. В районе дома № 42 она не справилась с управлением, вследствие чего машина съехала с проезжей части в кювет.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?