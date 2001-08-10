Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2020
Сегодня 21:38
77,08|91,36|42,25
Портфель инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ превысил 1 трлн рублей
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом заболели еще 80 сахалинцев и курильчан

Коронавирусом заболели еще 80 сахалинцев и курильчан

Еще у 80 человек в Сахалинской области за сутки подтвердился коронавирус. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

За день выписаны 53 пациента.

Итого на сегодня в Сахалинской области с начала пандемии зафиксирован 7107 случаев заболевания, 4908 человек выписаны с выздоровлением, 2198 проходят лечение. Умер от новой инфекции 1 островитянин.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?