Коронавирусом заболели еще 80 сахалинцев и курильчан

Еще у 80 человек в Сахалинской области за сутки подтвердился коронавирус. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

За день выписаны 53 пациента.

Итого на сегодня в Сахалинской области с начала пандемии зафиксирован 7107 случаев заболевания, 4908 человек выписаны с выздоровлением, 2198 проходят лечение. Умер от новой инфекции 1 островитянин.