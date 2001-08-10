Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом на Сахалине и Курилах заразились еще 84 человека

Коронавирусом на Сахалине и Курилах заразились еще 84 человека

В Сахалинской области сегодня, 25 октября, врачи диагностировали 84 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Лимаренко Brief.

Итого на 25 октября в Сахалинской области 7359 случаев заболевания, 5123 человека выписаны с выздоровлением, 1 умерший, 2235 проходят лечение. За сутки выписаны 16 пациентов.

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