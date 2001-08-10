Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Сахалинской области всего 7446 случаев заболевания коронавирусом

В Сахалинской области всего 7446 случаев заболевания коронавирусом

В Сахалинской области стало на 87 заболевших коронавирусом больше. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора региона Валерия Лимаренко сегодня вечером, 26 октября.

За сутки из лечебных учреждений выписали 23 человека.

Итого на 26 октября в Сахалинской области 7446 случаев заболевания, 5146 человек выписаны с выздоровлением, 1 умерший,  2299 проходят лечение.

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