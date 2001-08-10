Судно-спасатель идет на помощь сухогрузу, севшему на мель в Углегорском районе. Буксир «Берингов Пролив» должен снять с мели аварийное судно с экипажем на борту. Ориентировочное время подхода спасателя к месту аварии – обед 27 октября.

На спасательном судне находится команда водолазов, которая сможет определить, есть ли подводные повреждения у «Меркурий Оушен». На борту «Берингова Пролива» 2 тонны абсорбента, 500 метров боновых заграждений и бортовые тралы, однако в настоящее время розлива нефтепродуктов нет.

Помощь в проведении спасательной операции готовы оказать специалисты «Восточной горнорудной компании». Для этого у ВГК есть свой легкотоннажный флот, для работы на мелких глубинах. Кроме этого компания готова выделить дополнительный объём абсорбента и боновых заграждений в том случае, если они понадобятся.

«Меркурий Оушен» (флаг Панамы) штормом выбросило на мель ночью 26 октября. На борту находятся 20 человек (граждане государства Мьянмы). Угрозы жизни экипажа нет, все механизмы исправны, крена судна не наблюдается.

В Углегорском районе по рекомендации областной комиссии по чрезвычайным ситуациям введен режим повышенной готовности. Организован круглосуточный мониторинг ситуации. В настоящее время все портовые и береговые службы готовы к проведению спасательной операции.